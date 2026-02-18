Жители Иркутской области накопили 630 млрд рублей сбережений в 2025 году

IrkutskMedia, 18 февраля. Второй год подряд жители Иркутской области активно кладут деньги на вклады в банки. Специалисты отмечают, что проценты по вкладам и накопительным счетам постепенно снижаются из-за понижения ключевой ставки и инфляции. К 1 января 2026 года максимальные предложения банков по вкладам были чуть выше 15% годовых, тогда как в начале прошлого года этот показатель был равен 21%.
В пресс-службе Отделения Иркутск Банка России сообщили, что по состоянию на 1 января 2026 года жители Иркутской области держат на банковских вкладах и счетах 630 млрд рублей. В этой статистике специалисты не учитывали эскроу-счета. За год объем вкладов вырос на 88,6 млрд рублей или на 17%.
Управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук отметил, что большинство людей при высоких ставках предпочитает больше сберегать и меньше тратить. Высокая ключевая ставка помогла существенно замедлить рост цен. Спикер считает, что в 2026 году возвращение инфляции к целевому уровню в 4% продолжится.
«Дальнейшее движение ставки будет зависеть от инфляционного давления. Если инфляция продолжит снижаться, ключевая ставка тоже пойдет вниз. Но если давление цен усилится, Банк России может как сохранить ставку, так и снова ее повысить. Целевой показатель инфляции — 4,5−5,5% в среднем по 2026 году», — отметил Игорь Коржук.