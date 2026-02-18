Жители Иркутской области накопили 630 млрд рублей сбережений в 2025 году

IrkutskMedia, 18 февраля. Второй год подряд жители Иркутской области активно кладут деньги на вклады в банки. Специалисты отмечают, что проценты по вкладам и накопительным счетам постепенно снижаются из-за понижения ключевой ставки и инфляции. К 1 января 2026 года максимальные предложения банков по вкладам были чуть выше 15% годовых, тогда как в начале прошлого года этот показатель был равен 21%.