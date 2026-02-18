Нацбанк назвал необычный для белорусов способ получить зарплату или кредит

В Национальном банке сказали, как белорусы необычным способом могут получить зарплату, кредит или совершить другую финансовую операцию. Подробнее первый замглавы Нацбанка Александр Егоров рассказал на «Первом информационном».
Егоров сообщил, что Первый в Беларуси криптобанк может начать работу уже летом 2026-го. Подобные финструктуры уже действуют в США и Швейцарии по инициативе частных финучреждений. Белорусский криптобанк в отличии от них станет уникальной структурой, так как будет создана полноценная государственная система.
— Это не разрешение для одной компании, это архитектура всей финансовой отрасли будущего, — подчеркнул замглавы Нацбанка.
Егоров рассказал и о других возможностях криптобанка для белорусов. Так, через него будут выдаваться кредиты под залог криптовалюты, белорусы смогут передавать свои накопления (если их невыгодно продавать в данный момент) и получить взамен обычные деньги. Таким способом физлицо сможет воспользоваться деньгами, погасить, например, кредит, а затем банк вернет крипту. В итоге граждане смогут решать свои задачи и сохранять инвестиции.
Криптовалюту в банке можно будет использоваться подобно обычной валюте для вкладов. А также размещать цифровые активы, чтобы обеспечивать работу глобальных блокчейн-сетей и получать вознаграждение от банка. Таким образом белорусы получат прозрачный и легальный пассивный доход со своих накоплений под защитой госрегулятора.
И еще у вкладчиков будет своя криптокарта, как и обычная, она будет привязана к счету в банке. А при совершении операций банк будет сразу же конвертировать часть крипты со счета в белорусские рубли по актуальному курсу. Кроме того, через криптобанк будут проводиться зарплатные операции.
— Самозанятые белорусы смогут принимать оплату в криптовалюте и платить при помощи нее налоги (как в случае с обычными деньгами), — заключил Егоров.
Кстати, ранее финансовый маркетплейс с акциями и облигациями начал работать в Беларуси.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал Совмину не убаюкивать белорусов и жестко контролировать цены.