Нацбанк назвал необычный для белорусов способ получить зарплату или кредит

И еще у вкладчиков будет своя криптокарта, как и обычная, она будет привязана к счету в банке. А при совершении операций банк будет сразу же конвертировать часть крипты со счета в белорусские рубли по актуальному курсу. Кроме того, через криптобанк будут проводиться зарплатные операции.