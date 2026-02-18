Юрий Трутнев: Дальний Восток получит самолеты Ил-114−300

«Нам нужно на Дальнем Востоке порядка 20 бортов Ил-114−300 для замещения устаревших Ан-24/26, это поможет сохранить пассажиропоток, а при необходимости его и увеличить. Что касается готовности, то коллеги из Минпромторга, АО “Ил” доложили о том, что все основные испытания проведены, самолет фактически готов, поставки партий самолетов эксплуатантам на Дальний Восток намечены на 2028 год с учетом технических циклов изготовления. Нас, конечно, интересуют сроки как можно раньше. Самолеты на Дальнем Востоке очень нужны. То, что появился Ил-114−300, что он прошел испытания и готовится к выходу на линии межрегиональных авиаперевозок — это очень важно», — подвел итоги Юрий Трутнев.