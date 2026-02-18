Юрий Трутнев: Дальний Восток получит самолеты Ил-114−300

Заместитель председателя Правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провел совещание по вопросу о перспективах производства и эксплуатации Ил-114−300 на маршрутах Дальнего Востока и Арктики. Его участники обсудили развитие региональных перевозок, а также возможность приобретения воздушных судов для последующей передачи единой дальневосточной авиакомпании «Аврора», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Региональный самолёт покоряет север.
Программа Ил-114−300 реализуется в рамках исполнения указаний президента Российской Федерации об организации серийного производства самолета Ил-114 и двигателя для него. Самолет Ил-114−300 предназначен для региональных авиаперевозок полезной коммерческой нагрузкой до 6,8 тонн и пасажировместимостью 50−68 человек, с возможностью базирования и эксплуатации в высоких северных широтах в простых и сложных метеорологических условиях.
На текущий момент выполнено 336 сертификационных полетов. Основная летная программа завершена. Полностью изготовлен и установлен интерьер пассажирской кабины, проведены огневые и прочностные испытания. На первый квартал текущего года запланированы испытания на заснеженных взлетно-посадочных полосах, испытания при низких температурах и в условиях естественного обледенения.
Расширение эксплуатационной карты самолёта.
Управляющий директор АО «Ил» Даниил Бренерман сообщил, что основная сертификация Ил-114−300 завершилась в 2025 году. Теперь идут дополнительные тесты, направленные на расширение эксплуатационной карты самолёта, снятие существующих ограничений и демонстрацию новых режимов полёта. Самолет тестируется в сложных климатических условиях, включая полёты в Арктику и эксплуатацию на грунтовых аэродромах. Ближайшими этапами станут испытания в условиях обледенения, высоких широт и грозовой активности. Параллельно продолжаются специальные программы сертификации и ресурсные испытания машин. Цель — завершить все проверки до передачи самолётов заказчикам, исключив возможные ограничения для полноценной коммерческой эксплуатации.
По итогам совещания Юрий Трутнев поручил Минпромторгу России совместно с Росавиацией проанализировать ключевые факторы формирования себестоимости производства и эксплуатации воздушных судов Ил-114−300 и разработать комплекс мер по ее снижению при сохранении требуемых показателей качества и безопасности. Также авиакомпании «Аврора», Минтрансу России, Росавиации, Минвостокразвития России, ФАНУ «Востокгосплан» поручено проанализировать экономику перевозок с учетом замены выбывающих самолетов на Ил-114−300 по конкретным маршрутам.
«Нам нужно на Дальнем Востоке порядка 20 бортов Ил-114−300 для замещения устаревших Ан-24/26, это поможет сохранить пассажиропоток, а при необходимости его и увеличить. Что касается готовности, то коллеги из Минпромторга, АО “Ил” доложили о том, что все основные испытания проведены, самолет фактически готов, поставки партий самолетов эксплуатантам на Дальний Восток намечены на 2028 год с учетом технических циклов изготовления. Нас, конечно, интересуют сроки как можно раньше. Самолеты на Дальнем Востоке очень нужны. То, что появился Ил-114−300, что он прошел испытания и готовится к выходу на линии межрегиональных авиаперевозок — это очень важно», — подвел итоги Юрий Трутнев.
Где в регионе сможет выполнять полёты Ил-114−300.
Как уточнили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, в нашем регионе на первоначальном этапе Ил-114−300 может выполнять полеты на аэродромы с искусственной взлетно-посадочной полосой — Николаевск-на-Амуре, Советская Гавань, Комсомольск-на-Амуре. Из краевого центра также самолет сможет летать на Камчатку, Сахалин, в Магадан.
Сегодня представители краевой авиакомпании АО «Хабаровские авиалинии» находятся в г. Якутске, где примут участие в летно-технической конференции. Они осмотрят воздушное судно Ил-114−300, ознакомятся с его конструктивными особенностями, а также обсудят летно-технические характеристики с главным конструктором и представителями кооперации.
Отметим, что сегодня на территории Хабаровского края организованы авиаперевозки по 16 маршрутам. Протяженность маршрутов от 125 до 1 360 км. С 2020 года пассажиропоток на местных маршрутах вырос с 71,6 тыс. человек до 130 тыс. — в 2025-м. Авиаперевозки выполняют «Хабаровские авиалинии», АО «Авиакомпания “Аврора”, АО “Авиакомпания Тайга”, ООО “Дальнереченск Авиа”. В этом году авиакомпании планируют выполнить на 451 рейс больше, чем годом ранее, полетная программа на 2026 год включает 2409 рейсов.