Средняя зарплата работников компании «Великий камень» обнародована в Беларуси

Белстат раскрыл среднюю зарплату работников «Великого камня».

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, сколько зарабатывают сотрудники китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». Данные обнародовал Национальный статистический комитет.

Так, по итогам 2025-го средняя зарплата в «Великом камне» выросла на 10,5% и составила 3911 белорусских рублей. Годом ранее средняя зарплата в парке была 3538 рублей.

При этом в компаниях-резидентах стало больше и работников почти на 22%, их численность уже более 3780 человек. За год на дополнительно введенные рабочие места наняли 686 новых сотрудников. На конец года в «Великом камне» был зарегистрирован 171 резидент.

Ранее, кстати, Белстат обнародовал среднюю зарплату учителей в Беларуси.

Тем временем Нацбанк назвал необычный для белорусов способ получить зарплату или кредит.

А еще Александр Лукашенко сказал Совмину не убаюкивать белорусов и жестко контролировать цены.

