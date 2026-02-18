Средняя зарплата работников компании «Великий камень» обнародована в Беларуси

Стало известно, сколько зарабатывают сотрудники китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». Данные обнародовал Национальный статистический комитет.
Так, по итогам 2025-го средняя зарплата в «Великом камне» выросла на 10,5% и составила 3911 белорусских рублей. Годом ранее средняя зарплата в парке была 3538 рублей.
При этом в компаниях-резидентах стало больше и работников почти на 22%, их численность уже более 3780 человек. За год на дополнительно введенные рабочие места наняли 686 новых сотрудников. На конец года в «Великом камне» был зарегистрирован 171 резидент.
