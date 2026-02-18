Ричмонд
Huawei зарегистрировала в России товарные знаки для продажи машин и часов

Китайская компания Huawei зарегистрировала в РФ два товарных знака для продажи автомобилей, смарт-часов и компьютерного оборудования.

Китайская технологическая компания Huawei зарегистрировала в России два товарных знака для продажи автомобилей, смарт-часов и компьютерного оборудования. Об этом свидетельствуют обнародованные Роспатентом данные.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности РФ получила заявки на регистрацию знаков в январе и марте прошлого года, а решение об их одобрении было принято в текущем месяце. В качестве заявителя указывается компания «Хуавей Текнолоджис Ко».

Согласно документам, под новыми товарными знаками китайская компания планирует производить и продавать в России упомянутые умные часы, компьютерное оборудование, а также легковые машины и другие транспортные электрические средства.

Ранее сообщалось, что заявку на регистрацию в РФ товарного знака подала американская компания по разработке компьютерных игр Roblox Corporation.