Что нельзя делать с найденной банковской картой

В самую первую очередь, важно помнить, что любые попытки воспользоваться этой картой, например, для покупки товаров или перевода денег, могут привести к серьезным последствиям, вплоть до уголовной, сообщает ИА DEITA.RU.
Как объяснил агентству «Прайм» ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Телегин, с найденной банковской картой категорически нельзя совершать никаких незаконных действий, связанных с использованием средств или возможной их эксплуатацией.
Он подчеркнул, что по статье 227 Гражданского кодекса РФ, нашедший потерянную вещь — а банковская карта считается вещью — обязан незамедлительно уведомить об этом лицо, которое потеряло карту, либо собственника, либо другого человека, обладающего правом её получить и возместить.
В случае обнаружения карты в помещении, транспортном средстве или на личной территории, необходимо сдать её лицу, которое представляет владельца данного объекта или транспорта.
Если же создать контакт с владельцем по каким-либо причинам невозможно — например, его местоположение неизвестно — действовать нужно по закону: обратиться в полицию или органы местного самоуправления и сообщить о находке.
Телегин акцентировал внимание, что любые попытки проведения операций по карте, будь то перевод средств, списание или иные действия, попадают под статьи уголовного кодекса, связанные с хищением.
В случае, если такие действия увенчаются успехом, человеку грозит уголовное наказание по части 3 статьи 158 УК РФ, что может включать даже лишение свободы до шести лет. Также важно учитывать, что законодательство не обязывает человека, нашедшего карту, поднимать или активно искать владельца.
Нахождение чужой собственности не требует немедленного обращения к ней или передачи. Кроме того, не стоит ждать или полагаться на получение вознаграждения за возвращение карты.
Согласно пункту 2 статьи 229 Гражданского кодекса, нашедший может претендовать на вознаграждение, которое не превышает двадцати процентов от стоимости вещи, однако в случае с банковской картой — это условие не всегда применимо, так как сама карта, являясь платёжным средством, может не иметь судебной стоимости.