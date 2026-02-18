Что нельзя делать с найденной банковской картой

Согласно пункту 2 статьи 229 Гражданского кодекса, нашедший может претендовать на вознаграждение, которое не превышает двадцати процентов от стоимости вещи, однако в случае с банковской картой — это условие не всегда применимо, так как сама карта, являясь платёжным средством, может не иметь судебной стоимости.