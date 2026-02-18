Ричмонд
СФР: средний размер пенсии в России в 2026 году составил свыше 25 тысяч рублей

Самые высокие средние пенсии зафиксированы в Центральном федеральном округе.

Источник: Комсомольская правда

Средний размер пенсии в России в январе 2026 года превысил 25 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России.

По информации ведомства, на 1 января текущего года работающие и неработающие пенсионеры в среднем получали 25 254,53 рубля. Годом ранее этот показатель составлял около 23,1 тысячи рублей. Таким образом, выплаты выросли примерно на две тысячи рублей.

При этом самые высокие средние начисления зафиксированы в Центральном федеральном округе. Там получали порядка 25,484 тысячи рублей.

Немногим ранее сообщалось, что к декабрю 2025 года пенсии неработающих россиян выросли. Они увеличились до 23 996,2 рубля. Годом ранее этот показатель находился на уровне 21,7 тысячи рублей. Также с 1 января 2026 года страховые пенсии как работающих, так и неработающих граждан были проиндексированы на 7,6%.