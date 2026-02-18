СФР: средний размер пенсии в России в 2026 году составил свыше 25 тысяч рублей

Немногим ранее сообщалось, что к декабрю 2025 года пенсии неработающих россиян выросли. Они увеличились до 23 996,2 рубля. Годом ранее этот показатель находился на уровне 21,7 тысячи рублей. Также с 1 января 2026 года страховые пенсии как работающих, так и неработающих граждан были проиндексированы на 7,6%.