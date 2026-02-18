В Екатеринбурге начнут производить препараты от рака

В Екатеринбурге запустят производство препаратов от рака. Лицензию от Минпромторга на производство лекарств получила компания «Просто Фарма». Об этом сообщает Национальный фармацевтический журнал. Документ подтверждает, что производство соответствует лицензионным требованиям.
— На площадке будут, в том числе, производить «Радия хлорид, 223Ra», который входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и предназначен для лечения пациентов с костными метастазами при раке предстательной железы, — сообщил Генеральный директор компании «Простор Фарма» Александр Зверев.
Гендиректор отметил, что первый препарат был зарегистрирован в 2024 году и выпускается уже в течение полутора лет по контрактной системе. Собственное производство позволит увеличить объемы и расширить ассортимент продукции.
Александр Зверев также подчеркнул, что до конца года планируют запустить производство препарата на основе лютеция (177Lu) оксодотреотид, применяемый для терапии нейроэндокринных опухолей. Документы на получение регистрации находятся на рассмотрении в Минздраве России.