В Екатеринбурге начнут производить препараты от рака

— На площадке будут, в том числе, производить «Радия хлорид, 223Ra», который входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и предназначен для лечения пациентов с костными метастазами при раке предстательной железы, — сообщил Генеральный директор компании «Простор Фарма» Александр Зверев.