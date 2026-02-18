Bloomberg: удары беспилотников по НПЗ не помешали росту экспорта нефти из РФ

Экспорт российской нефти вырос, несмотря на участившиеся удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам страны. Об этом сообщает Bloomberg.
В этом месяце украинские беспилотники нанесли удары по нефтяным объектам в Волгограде, Ухте, а также по Ильскому НПЗ на Кубани.
Согласно данным отслеживания судов, за предыдущий месяц экспорт составлял в среднем 3,39 миллиона баррелей в сутки. И по сравнению с предыдущей неделей он вырос на 480 тыс. баррелей в день.
При этом в январе Россия сократила добычу нефти, это происходит уже второй месяц подряд. Теперь ее объем составляет почти на 300 тыс. баррелей в сутки меньше, чем можно добывать. Этот показатель ниже уровня, максимального разрешенного ОПЕК+.
Ранее KP.RU писал, что России на данный момент выгодно сохранять добычу нефти на существующем уровне. Увеличивать или уменьшать объемы производства в текущих условиях нецелесообразно. Об этом заявил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго РФ Антон Рубцов.