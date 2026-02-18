Bloomberg: удары беспилотников по НПЗ не помешали росту экспорта нефти из РФ

При этом в январе Россия сократила добычу нефти, это происходит уже второй месяц подряд. Теперь ее объем составляет почти на 300 тыс. баррелей в сутки меньше, чем можно добывать. Этот показатель ниже уровня, максимального разрешенного ОПЕК+.