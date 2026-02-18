Как изменились выплаты маткапитала в 2026 году

Маткапитал проиндексирован на 5,6% с февраля 2026 года. Остатки средств увеличиваются автоматически даже у тех, кто получил сертификат давно, сообщает Минтруд.
Теперь на первого ребёнка семья может получить почти 729 тысяч рублей, на второго — уже 963 тысячи. Индексация касается даже тех, кто оформил сертификат раньше, но ещё не использовал средства полностью.
По данным Минтруда, оставшаяся сумма ежегодно пересчитывается независимо от года выдачи сертификата. Если родители потратили часть маткапитала, остаток тоже повышается. Например, 390 тысяч превращаются в 412 тысяч после индексации.
Узнать актуальный остаток можно через «Госуслуги» или в клиентской службе Социального фонда. Если неизрасходованная сумма меньше 10 тысяч рублей, её разрешено получить наличными.
Маткапитал выдают только семьям, где и родитель, и ребёнок — граждане России. Исключение сделано для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Потратить средства можно на ипотеку, строительство жилья, обучение ребёнка, формирование пенсии матери или адаптацию детей с инвалидностью. Многодетные семьи могут дополнительно получить 450 тысяч на погашение кредита — вместе с маткапиталом это уже свыше 1,4 млн рублей.
Также семьи с низкими доходами вправе оформить ежемесячные выплаты до трёх лет ребёнка — около 18,4 тысячи рублей на каждого малыша, передает RT.
Арсений Луговой.