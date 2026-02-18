ООН назвала место Беларуси в топ крупнейших производителей картофеля в мире

Так, по данным статистики, в 2024 году в мире было произведено 390 миллионов тонн картофеля. Первое место занял Китай, вырастив 95 миллионов тонн картофеля. После Китая топ-3 замыкают Индия и Украина, а за ними следуют США и Россия. Еще больше других во всем мире картофеля выращивают в Германии, Бангладеш, Франции, Пакистане и Египте.