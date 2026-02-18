Ричмонд
ООН назвала место Беларуси в топ крупнейших производителей картофеля в мире

Названо место Беларуси в топ стран-производителей картофеля.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, на каком месте находится Беларусь среди крупнейших производителей картофеля в мире. Рейтинг обнародован Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН (ФАО), пишет РИА Новости.

Так, по данным статистики, в 2024 году в мире было произведено 390 миллионов тонн картофеля. Первое место занял Китай, вырастив 95 миллионов тонн картофеля. После Китая топ-3 замыкают Индия и Украина, а за ними следуют США и Россия. Еще больше других во всем мире картофеля выращивают в Германии, Бангладеш, Франции, Пакистане и Египте.

Топ-20 стран-производителей картофеля представлен Турцией, Перу, Канадой, Нидерландами, Польшей, Великобританией, Алжиром, Бразилией, Эфиопией и Бельгией.

Беларусь также относится к крупным мировым производителям картофеля. Республика занимает 23-ю строчку в глобальном рейтинге. В 2024-м белорусы вырастили 3,1 миллиона тонн «второго хлеба».

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал Совмину не убаюкивать белорусов и жестко контролировать цены.

А еще средняя зарплата работников компании «Великий камень» обнародована в Беларуси.

