Налогом на роскошь в России могут обложить элитные авто

Документ предлагает дополнить Налоговый кодекс новым сбором, который будет взиматься при приобретении автомобилей дороже 20 млн рублей, а также яхт, самолётов и вертолётов стоимостью от 50 млн рублей. Ставка налога составит от 1% до 4% от цены покупки в зависимости от категории. Уплатить его нужно будет при регистрации или в течение 30 дней после сделки. Без подтверждения оплаты поставить имущество на учёт станет невозможно.
Кроме того, законопроект вводит повышенные ставки налога для владельцев дорогой недвижимости. Для объектов стоимостью от 350 млн рублей предлагается ставка 3%, для жилья ценой 450−550 млн рублей — 3,5%, а для недвижимости дороже 550 млн рублей — 4%.
«Реализация законопроекта позволит обеспечить дополнительные поступления в бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты, а также позволит сформировать стимулы для оптимизации владения избыточной недвижимостью и сверхдорогим движимым имуществом», — говорится в пояснительной записке.
Ранее в России прозвучало предложение ввести специальный налоговый сбор для владельцев собак. Полученные средства можно направить на обустройство и содержание выгульных площадок, поддержку ветеринарных служб и решение проблемы бездомных животных. Согласно идее, налог должен быть прогрессивным: его размер предлагается поставить в зависимость от породы — чем крупнее и потенциально опаснее собака, тем выше ставка.
