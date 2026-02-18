Налогом на роскошь в России могут обложить элитные авто

Документ предлагает дополнить Налоговый кодекс новым сбором, который будет взиматься при приобретении автомобилей дороже 20 млн рублей, а также яхт, самолётов и вертолётов стоимостью от 50 млн рублей. Ставка налога составит от 1% до 4% от цены покупки в зависимости от категории. Уплатить его нужно будет при регистрации или в течение 30 дней после сделки. Без подтверждения оплаты поставить имущество на учёт станет невозможно.