Минфин подсказал, как белорусам вернуть ошибочный или лишний платеж в ЕРИП

Минфин назвал способ возврата ошибочных платежей в ЕРИП.

Источник: Комсомольская правда

Министерство финансов сказало, как белорусам можно вернуть ошибочный платеж в ЕРИП, пишет БелТА.

В ведомстве рассказали, что при оплате ненужной услуги или перечислении суммы, превышающей необходимую, белорусам нужно обращаться в организацию, куда «ушли» деньги.

— Минфин проводит платежи, но не принимает решение о возврате средств, — прокомментировали в пресс-службе.

В квитанции об оплате будет указана организация, в пользу которой осуществлялся платеж: налоговая, таможня, исполком и т.д. Она указана в строке «Фактический бенефициар».

— Реальный получатель — это и есть организация, которая ведет учет платежей. Обращаться с заявлением о возврате необходимо к данной организации, — заключили в Минфине.

Также Нацбанк назвал необычный для белорусов способ получить зарплату или кредит.

А еще средняя зарплата работников компании «Великий камень» обнародована в Беларуси.

Тем временем ООН назвала место Беларуси в топ крупнейших производителей картофеля в мире.

