Минфин подсказал, как белорусам вернуть ошибочный или лишний платеж в ЕРИП

Министерство финансов сказало, как белорусам можно вернуть ошибочный платеж в ЕРИП, пишет БелТА.
В ведомстве рассказали, что при оплате ненужной услуги или перечислении суммы, превышающей необходимую, белорусам нужно обращаться в организацию, куда «ушли» деньги.
— Минфин проводит платежи, но не принимает решение о возврате средств, — прокомментировали в пресс-службе.
В квитанции об оплате будет указана организация, в пользу которой осуществлялся платеж: налоговая, таможня, исполком и т.д. Она указана в строке «Фактический бенефициар».
— Реальный получатель — это и есть организация, которая ведет учет платежей. Обращаться с заявлением о возврате необходимо к данной организации, — заключили в Минфине.
