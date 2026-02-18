Ричмонд
Новосибирская область вошла в число лидеров по экспорту картофельных чипсов

Сибирский продукт попробовали в 18 странах мира.

Источник: Om1 Новосибирск

Предприниматели Сибири наращивают поставки картофельных чипсов за рубеж: в 2025 году объём экспорта этой продукции достиг 5,5 тысяч тонн, что в денежном выражении составило 2,2 миллиарда рублей. Такие данные привели в Сибирском таможенном управлении, отметив, что по сравнению с предыдущим годом поставки выросли на 22 процента как в весе, так и в стоимости.

Сибирский продукт попробовали в 18 странах мира, причём география продаж продолжает расширяться. Безоговорочным лидером по закупкам стал Казахстан, также в числе крупных импортёров оказались Монголия и Кыргызстан. В прошлом году к списку покупателей добавился Туркменистан, куда сибирские чипсы отправились впервые.

Главным центром производства чипсов на экспорт оказался Кузбасс: на долю кемеровских предпринимателей пришлось более 93 процентов всего стоимостного объёма поставок. Новосибирская область заняла вторую строчку с показателем 6,4 процента. Как подчеркнул заместитель начальника Сибирского таможенного управления Дмитрий Колыханов, округ уверенно занимает третье место в России по экспорту картофельных чипсов, уступая только Центральному и Южному федеральным округам.