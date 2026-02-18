Новосибирская область вошла в число лидеров по экспорту картофельных чипсов

Предприниматели Сибири наращивают поставки картофельных чипсов за рубеж: в 2025 году объём экспорта этой продукции достиг 5,5 тысяч тонн, что в денежном выражении составило 2,2 миллиарда рублей. Такие данные привели в Сибирском таможенном управлении, отметив, что по сравнению с предыдущим годом поставки выросли на 22 процента как в весе, так и в стоимости.