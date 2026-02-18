Ричмонд
Япония резко нарастила импорт угля из России в январе

Минфин Японии сообщил о росте импорта угля из России на 258,6%

Источник: Комсомольская правда

Япония значительно увеличила импорт угля из России в 2026 году. Об этом следует из данных, опубликованных Министерством финансов Японии.

Согласно сведениям, Япония нарастила импорт угля из России в январе 2026 года на 258,6% по сравнению с тем же периодом 2025 года. При этом поставки российского СПГ увеличились на только 0,1% по сравнению с прошлым годом.

Также во всем импорте страны доля российского СПГ составила 9,18%. Этот показатель превысил поставки из США — около 6,29%. Однако импорт железа и стали из России уменьшился на 33,3%, а цветных металлов — на 20,8%.

Ранее KP.RU писал, что экспорт российской нефти вырос, несмотря на участившиеся удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам РФ. При этом в январе Россия сократила добычу нефти.

