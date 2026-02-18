Япония резко нарастила импорт угля из России в январе

Япония значительно увеличила импорт угля из России в 2026 году. Об этом следует из данных, опубликованных Министерством финансов Японии.
Согласно сведениям, Япония нарастила импорт угля из России в январе 2026 года на 258,6% по сравнению с тем же периодом 2025 года. При этом поставки российского СПГ увеличились на только 0,1% по сравнению с прошлым годом.
Также во всем импорте страны доля российского СПГ составила 9,18%. Этот показатель превысил поставки из США — около 6,29%. Однако импорт железа и стали из России уменьшился на 33,3%, а цветных металлов — на 20,8%.
