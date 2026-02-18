Курс на $2 млрд: Узбекистан и Таджикистан расширяют взаимную торговлю

ТАШКЕНТ, 18 фев — Sputnik. В Душанбе прошло 13-е заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Таджикистаном и Узбекистаном с участием премьер-министров двух республик — Кохира Расулзода и Абдуллы Арипова, сообщает НИАТ «Ховар».
Стороны обсудили расширение взаимодействия в торговле, инвестициях, энергетике, промышленности и других ключевых сферах.
«Одной из основных тем заседания стало расширение сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, энергетики, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, таможни, образования, культуры и других отраслях», — говорится в сообщении.
Было подчеркнуто, что двусторонние отношения в настоящее время развиваются в духе дружбы. Так, в 2025 году объем товарооборота между странами достиг $718,3 млн, что на 22,5% больше по сравнению с 2024 годом.
Стороны также договорились увеличить объем взаимной торговли до $2 млрд.
Было отмечено, что укрепление сотрудничества в промышленной сфере остается одним из приоритетных направлений совместной деятельности.
По итогам заседания был подписан Протокол о совместной деятельности Межправительственной комиссии по сотрудничеству между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан.