Выявить поддельные товары казахстанцы смогут через eGov Mobile

Функция проверки в приложении eGov Mobile применяется в отношении товаров, подлежащих обязательной цифровой маркировке и содержащих код Data Matrix. Для лекарственных средств также важно, чтобы они относились именно к категории лекарственных препаратов. При проверке лекарственных средств необходимо учитывать дату их производства: препараты, произведенные до 1 июля 2024 года, не подлежат обязательной цифровой маркировке и могут не отображаться в системе при сканировании.