Выявить поддельные товары казахстанцы смогут через eGov Mobile

Как сообщили на сайте АО «НИТ», в мобильном приложении eGov Mobile казахстанцы могут проверить товары из категорий, наиболее подверженных риску подделки: лекарственные средства, табачные изделия и обувь. При сканировании цифрового кода (Data Matrix-код) в приложении eGov Mobile отображается информация о подлинности товара, производителе, основных характеристиках и дате выпуска продукции.
Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю необходимо авторизоваться в мобильном приложении eGov Mobile и перейти в раздел «Сервисы». Затем нужно выбрать сервис Naqty Onim и дать согласие на предоставление данных. После этого следует нажать кнопку «Начать» и навести камеру смартфона на код DataMatrix.
Функция проверки в приложении eGov Mobile применяется в отношении товаров, подлежащих обязательной цифровой маркировке и содержащих код Data Matrix. Для лекарственных средств также важно, чтобы они относились именно к категории лекарственных препаратов. При проверке лекарственных средств необходимо учитывать дату их производства: препараты, произведенные до 1 июля 2024 года, не подлежат обязательной цифровой маркировке и могут не отображаться в системе при сканировании.
Отсутствие результата проверки в этом случае не свидетельствует о нелегальности или поддельном происхождении товара. В настоящее время в Казахстане обязательной цифровой маркировке подлежат лекарственные средства, произведенные с 1 июля 2024 года, а также все табачные изделия и обувь.
С 1 февраля 2026 года предусмотрено поэтапное внедрение маркировки пива и моторных масел, а с 1 декабря 2026 года — товаров легкой промышленности. В пилотном режиме тестируется маркировка биологически активных добавок, изделий медицинского назначения, бытовой химии, газовых баллонов и растительного масла. В дальнейшем данные категории товаров также станут доступны для проверки на легальность и подлинность.