Центнер опасного мяса и рыбы уничтожили в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — РИА Новости Крым. Около 100 кг опасной мясной и рыбной продукции уничтожено в одной их торговых сетей в Севастополе, сообщает пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

Источник: Азово-Черноморское межрегиональное управление Россельхознадзора

По данным ведомства, внеплановую проверку в магазинах одной из сетей проводили с 27 января по 9 февраля. В ее ходе выявили целый ряд нарушений.

«Так, выявлена мясная и рыбная продукция, не имеющая маркировки, а также продукция с истекшими сроками годности — полуфабрикаты мясные и рыбные, копчености, икра, масло сливочное и другие общим весом 116,08 кг», — сообщили в Россельхознадзоре.

Еще 32,9 кг мяса, колбасы и рыбной продукции не имели ветеринарных сопроводительных документов. В результате по данному факту возбуждено административное дело, продукция, которая несет опасность жизни и здоровью потребителей по предписанию Россельхознадзора уничтожена под контролем надзорного ведомства.

12 февраля сообщалось об изъятии 200 кг нелегальной икры осетровых рыб без документов в Краснодарском крае. Нелегальную черную икру поместили на ответственное хранение.