Центнер опасного мяса и рыбы уничтожили в Севастополе

«Так, выявлена мясная и рыбная продукция, не имеющая маркировки, а также продукция с истекшими сроками годности — полуфабрикаты мясные и рыбные, копчености, икра, масло сливочное и другие общим весом 116,08 кг», — сообщили в Россельхознадзоре.