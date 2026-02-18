Центнер опасного мяса и рыбы уничтожили в Севастополе

По данным ведомства, внеплановую проверку в магазинах одной из сетей проводили с 27 января по 9 февраля. В ее ходе выявили целый ряд нарушений.
«Так, выявлена мясная и рыбная продукция, не имеющая маркировки, а также продукция с истекшими сроками годности — полуфабрикаты мясные и рыбные, копчености, икра, масло сливочное и другие общим весом 116,08 кг», — сообщили в Россельхознадзоре.
Еще 32,9 кг мяса, колбасы и рыбной продукции не имели ветеринарных сопроводительных документов. В результате по данному факту возбуждено административное дело, продукция, которая несет опасность жизни и здоровью потребителей по предписанию Россельхознадзора уничтожена под контролем надзорного ведомства.
12 февраля сообщалось об изъятии 200 кг нелегальной икры осетровых рыб без документов в Краснодарском крае. Нелегальную черную икру поместили на ответственное хранение.