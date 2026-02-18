Экс-губернатор Пермского края избавился от последнего российского актива

Напомним, после выхода в отставку с поста губернатора в 2012 году Олег Чиркунов вернулся в бизнес. В частности, он стал владельцем винодельни Chateau Capion во Франции. Свои пермские объекты недвижимости бывший губернатор Прикамья, уехавший из РФ, продает с 2020 года. В 2021 году «ЭКС» продала ритейлеру «Лента» продуктовую сеть «Семья». ТЦ «ЦУМ» приобрел пермский бизнесмен Александр Кириленко, а 5,5 тыс. кв. м в ТРК «Столица» — предприниматель Эдуард Бадртдинов. В 2023 году «Ленте» продали распредцентр в Кондратово. ТЦ «Универсам» (ул. Борчанинова, 13) в прошлом году приобрел пермский девелопер Дмитрий Вдовин.