Евросоюз использовал весь газ, запасенный в подземных хранилищах летом

В начале февраля сообщалось, что запасы газа в европейских ПХГ опустились ниже 40% (на тот момент они составляли около 44 миллиардов кубометров). На фоне январского похолодания средняя цена закупки топлива в странах ЕС достигла 415 долларов за тысячу кубических метров. Отмечалось, что заполненность подземных хранилищ стала одной из самых низких за последние годы.