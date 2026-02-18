Евросоюз использовал весь газ, запасенный в подземных хранилищах летом

Евросоюз использовал все запасы газа, сделанные в подземных хранилищах (ПХГ) летом. Об этом свидетельствуют данные европейской ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE).
Согласно обнародованным сведениям, нетто-отбор газа из европейских подземных хранилищ, то есть чистая разница между объемом отбора и закачки, с начала отопительного сезона составил более 55 миллиардов кубометров. Таким образом, страны ЕС начали использовать запасы топлива, сделанные в прошлые годы.
На данный момент, по информации GIE, в подземных хранилищах Евросоюза находится около 36,5 миллиарда кубометров газа.
В начале февраля сообщалось, что запасы газа в европейских ПХГ опустились ниже 40% (на тот момент они составляли около 44 миллиардов кубометров). На фоне январского похолодания средняя цена закупки топлива в странах ЕС достигла 415 долларов за тысячу кубических метров. Отмечалось, что заполненность подземных хранилищ стала одной из самых низких за последние годы.