В Ростовской области предлагаемая зарплата оказалась выше ожидаемой

Согласно данным портала, в 2025 году hh.индекс (отношение среднего числа активных резюме к среднему числу активных вакансий) показал, что рынок труда показал умеренный и оптимальный уровень конкуренции. Для сравнения, в середине 2023 года индекс находился на отметке в среднем ниже 3,0 в Ростовской области, что свидетельствовало о дефиците соискателей на позицию. В декабре 2025 года в регионе показатель составил 8,4 пункта.