Изменились правила кредитования проектов в сфере АПК

молочно-товарных ферм (мощностью от 400 голов); птицефабрик мясного направления (от 5000 тонн мяса птицы в год); предприятий мясного животноводства (от 5000 голов); откормочных площадок (от 5000 голов); мясоперерабатывающих предприятий (мощностью от 8 условных голов в час); скотных рынков вместимостью от 10 000 голов сельскохозяйственных животных; овощехранилищ (от 1000 тонн); фруктохранилищ (от 1000 тонн); промышленных тепличных хозяйств; предприятий по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, включая шерсти и шкуры, а также по производству комбикормов; хозяйств по выращиванию объектов аквакультуры с производственной мощностью от 25 тонн в год; племенных репродукторов в птицеводстве; орошаемого земледелия (картофель и овощи, кормопроизводство) с использованием современных водосберегающих технологий (дождевание, капельное орошение); овцеводческих ферм (от 5000 голов); рефинансирование займов, использованных для реализации предприятий по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, включая шерсти и шкуры, а также по производству комбикормов; птицефабрик яичного направления мощностью от 80 миллионов штук яиц в год; убойных пунктов с переработкой животноводческой продукции;