Изменились правила кредитования проектов в сфере АПК

Так, уточняется, что для кредитования проектов в сфере АПК на основании кредитного договора, заключаемого между кредитором, администратором бюджетной программы и заемщиком, местному исполнительному органу из республиканского бюджета предоставляется бюджетный кредит на принципах возвратности, обеспеченности, срочности и платности на следующих условиях:
на 10 лет по ставке вознаграждения 1% годовых;
целевое назначение бюджетного кредита — реализация проектов в сфере АПК, направленных на создание новых или расширение действующих:
молочно-товарных ферм (мощностью от 400 голов); птицефабрик мясного направления (от 5000 тонн мяса птицы в год); предприятий мясного животноводства (от 5000 голов); откормочных площадок (от 5000 голов); мясоперерабатывающих предприятий (мощностью от 8 условных голов в час); скотных рынков вместимостью от 10 000 голов сельскохозяйственных животных; овощехранилищ (от 1000 тонн); фруктохранилищ (от 1000 тонн); промышленных тепличных хозяйств; предприятий по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, включая шерсти и шкуры, а также по производству комбикормов; хозяйств по выращиванию объектов аквакультуры с производственной мощностью от 25 тонн в год; племенных репродукторов в птицеводстве; орошаемого земледелия (картофель и овощи, кормопроизводство) с использованием современных водосберегающих технологий (дождевание, капельное орошение); овцеводческих ферм (от 5000 голов); рефинансирование займов, использованных для реализации предприятий по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, включая шерсти и шкуры, а также по производству комбикормов; птицефабрик яичного направления мощностью от 80 миллионов штук яиц в год; убойных пунктов с переработкой животноводческой продукции;
Также говорится, что:
льготный период по погашению основного долга сроком не более 24 месяцев; период освоения бюджетного кредита составляет 18 месяцев и исчисляется с момента перечисления бюджетного кредита местному исполнительному органу;
Для реализации данных положений администратор бюджетной программы после утверждения соответствующего бюджета вносит на утверждение проект решения кредитора об основных условиях и о категории заемщиков бюджетного кредита.
Указывается, что использование кредитных средств не распространяется на приобретение сельскохозяйственной техники, а также на закуп оборотных средств, в том числе приобретение (закуп) сельскохозяйственных животных на откорм.
Местный исполнительный орган через поверенного (агента) предоставляет кредиты претендентам с соблюдением принципов срочности, платности, возвратности, обеспеченности, целевого использования на следующих условиях:
срок кредита — до 10 лет; максимальная сумма кредита на один проект — не более 5 миллиардов тенге; номинальная ставка вознаграждения — 2,5% годовых; наличие залогового обеспечения;льготный период по погашению основного долга составляет не более 24 месяцев.
Целевое назначение кредита — реализация проектов в сфере АПК, направленных на создание новых или расширение действующих:
молочно-товарных ферм (мощностью от 400 голов); птицефабрик мясного направления (от 5000 тонн мяса птицы в год); предприятий мясного животноводства (от 5000 голов); откормочных площадок (от 5000 голов); мясоперерабатывающих предприятий (мощностью от 8 условных голов в час); скотных рынков вместимостью от 10000 голов сельскохозяйственных животных; овощехранилищ (от 1000 тонн); фруктохранилищ (от 1000 тонн); промышленных тепличных хозяйств; предприятий по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, включая шерсти и шкуры, а также по производству комбикормов; хозяйств по выращиванию объектов аквакультуры с производственной мощностью от 25 тонн в год; племенных репродукторов в птицеводстве; орошаемого земледелия (картофель и овощи, кормопроизводство) с использованием современных водосберегающих технологий (дождевание, капельное орошение); овцеводческих ферм (от 5000 голов); рефинансирование займов, использованных для реализации предприятий по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции, включая шерсти и шкуры, а также по производству комбикормов; птицефабрик яичного направления мощностью от 80 миллионов штук яиц в год; убойных пунктов с переработкой животноводческой продукции;
Способы приема заявок, критерии выдачи и обеспечения кредитов, категории претендентов, размер софинансирования, а также перечень документов для получения кредита указываются в договоре поручения заключенным между местным исполнительным органам и поверенным (агентом).
Использование кредитных средств не распространяется на приобретение сельскохозяйственной техники, а также на закуп оборотных средств, в том числе приобретение (закуп) сельскохозяйственных животных на откорм.
Приказ вводится в действие с 28 февраля 2026 года.