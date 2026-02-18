В Узбекистане наконец-то запустят сервис проверки банковских карт и номеров телефонов

При необходимости через этот же сервис можно будет подать заявление на блокировку ненужных карт или SIM-карт.
Это предусмотрено государственной программой на 2026 год.
Согласно документу, Министерству цифровых технологий поручено до 1 декабря 2026 года обеспечить на Едином портале интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ) возможность просмотра информации о количестве банковских карт и мобильных номеров, оформленных на гражданина, а также подачи заявления на их блокировку.
Почему это важно.
Ожидается, что нововведение поможет решить сразу несколько проблем. Сегодня многие узбекистанцы нередко с удивлением узнают, что на их имя открыты карты в разных банках, о существовании которых они даже не подозревали.
У других накопились десятки зарплатных карт, оформленных на прежних местах работы — зачастую бухгалтерам проще открыть новую карту, чем использовать уже существующую. В итоге у человека остаётся целый «набор» ненужных карт, а их закрытие превращается в бюрократический квест: нужно идти в банк, стоять в очереди и писать заявление.
Новый сервис, если он действительно заработает в полном объёме, может значительно упростить жизнь гражданам и повысить прозрачность финансовой системы.
И главное — не стоит забывать, что в стране одно физическое лицо не имеет права владеть более чем 20 банковскими картами одновременно.
А что с телефонами?
Эксперт в сфере цифровой безопасности Шухрат Курбанов отметил, что, если государство берётся за решение этой задачи, логично было бы расширить функционал сервиса и добавить возможность проверки IMEI, чтобы граждане могли видеть, какие мобильные телефоны зарегистрированы на их имя.
Это особенно актуально на фоне существующей в стране незаконной схемы «обеления» телефонов, ввезённых в страну нелегально. Такие устройства регистрируются на имена ничего не подозревающих граждан. Люди узнают об этом только тогда, когда сталкиваются с проблемами.
Если в новом сервисе появится и проверка IMEI, это станет серьёзным шагом в борьбе с теневыми схемами.
Теперь дело за малым — сделать сервис действительно удобным и эффективным.