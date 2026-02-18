Цены в ресторанах Петербурга могут подскочить на 40 процентов

В Петербурге ожидают новый виток удорожания блюд в ресторанах. По прогнозам экспертов, в 2026 году цены могут вырасти на 30−40 процентов. Эксперты считают, что единственными способами выжить для рестораторов останутся уменьшение порций и дальнейшее повышение цен.
Сильнее всего, по мнению специалистов, пострадает японская кухня. Рыба, морепродукты, нори, рис, соусы, имбирь и васаби — все это импортные позиции, чувствительные к курсу валют. Добавляются логистические расходы, инфляция и подорожание упаковки.
— В среднем сегменте рынка ожидают закрытия и нервозность. В премиальном и суперпремиальном произойдет тихая, но жесткая перестройка: количество неудачных и просто «симпатичных» проектов сократится, — пишет dp.ru.
Официальная статистика подтверждает тенденцию. По данным Петростата, в декабре 2025 года средний чек на ужин в ресторане на одного человека составил больше 4100 рублей. За год он вырос на 13 процентов. В регионах с более низкими доходами заведениям, вероятно, придется убирать из меню дорогие позиции.