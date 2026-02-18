Цены в ресторанах Петербурга могут подскочить на 40 процентов

Официальная статистика подтверждает тенденцию. По данным Петростата, в декабре 2025 года средний чек на ужин в ресторане на одного человека составил больше 4100 рублей. За год он вырос на 13 процентов. В регионах с более низкими доходами заведениям, вероятно, придется убирать из меню дорогие позиции.