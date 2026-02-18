После критики Лукашенко в Беларуси построят более 200 телятников

«Надо начинать с телят. Мы поняли, что никакие полиэтиленовые домики, особенно в эти морозы — минус 25−30 градусов в Витебской области, на улице, засыпанные снегом, обледеневшие, телят не спасут. Это гроб для телят. Жаль, что это не понял министр сельского хозяйства, который является зоотехником. Я ему каждый день об этом говорю», — отметил тогда президент.