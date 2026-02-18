Ричмонд
После критики Лукашенко в Беларуси построят более 200 телятников

МИНСК, 18 фев — Sputnik. Премьер-министр Александр Турчин утвердил перечень организаций, которым дадут субсидии по госпрограмме «АПК будущего» на 2026−2030 годы, сообщила пресс-служба белорусского правительства.

Источник: Sputnik.by

Субсидии пойдут на погашение части процентов по кредитам (в пределах ставки рефинансирования), которые выдавались на инвестпроекты в животноводстве. Деньги возьмут как из республиканского, так и из местных бюджетов.

«В перечень включены 224 инвестиционных проекта, из них 204 — инвестиционные проекты по возведению профилакториев для телят», — пояснили в правительстве.

Накануне, проводя совещание с правительством по итогам прошлого года, президент Беларуси Александр Лукашенко поручил срочно начать строительство профилакториев для телят.

«В АПК надо срочно построить телятники. Ребята, я человек опытный… Что тут объяснять: сегодня нет телят — завтра нет молока, нет мяса», — предупредил чиновников Лукашенко.

На это глава государства обращал внимание и в начале февраля на совещании по развитию Витебской области. Тогда Лукашенко уже озвучил планы по строительству 200 телятников. Он потребовал учесть предыдущий неудачный опыт.

«Надо начинать с телят. Мы поняли, что никакие полиэтиленовые домики, особенно в эти морозы — минус 25−30 градусов в Витебской области, на улице, засыпанные снегом, обледеневшие, телят не спасут. Это гроб для телят. Жаль, что это не понял министр сельского хозяйства, который является зоотехником. Я ему каждый день об этом говорю», — отметил тогда президент.

