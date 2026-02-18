Ричмонд
Мерц допустил возможность провала проекта нового европейского истребителя

БЕРЛИН, 18 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц скептически высказался относительно реализации проекта Future Combat Air System (FCAS) по созданию европейского истребителя нового поколения, разрабатываемого ФРГ, Францией и Испанией, допустив возможность провала проекта.

Источник: AP 2024

«Это не политический спор, у нас есть серьезная проблема с профилем требований. И если мы не сможем ее решить, то не сможем и дальше поддерживать этот проект», — заявил Мерц в подкасте Machtwechsel. Проблема, по его словам, заключается в том, что Франции требуется иной тип истребителя, нежели Бундесверу (ВС ФРГ). «Если говорить конкретно, то французам в следующем поколении боевых самолетов нужна машина, способная нести ядерное оружие и базироваться на авианосцах. Бундесверу на данный момент это не требуется», — подчеркнул канцлер ФРГ.

Теперь возникает вопрос, возможна ли реализация FCAS в виде двух разных самолетов. «Хватит ли у нас сил и воли построить два самолета, отвечающих этим двум различным объективным требованиям, или только один? А Франция хочет строить только один и ориентировать его практически полностью на те спецификации, которые необходимы ей. Но это не то, что нужно нам», — констатировал Мерц.

Он допустил возможность создания нового истребителя совместно с Испанией и другими странами. «В Европе есть и другие страны, конечно, Испания, но есть и другие страны, заинтересованные в обсуждении этого вопроса с нами», — отметил Мерц, добавив, что не рассматривает это как политический раскол с Францией.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон опроверг информацию о том, что проект создания нового европейского истребителя мертв, и заявил, что планирует обсудить с Мерцем будущее FCAS на фоне слухов о его возможном закрытии. Решение по проекту FCAS уже дважды откладывалось, теперь оно должно быть принято до конца февраля. В случае реализации FCAS стал бы крупнейшим и самым дорогим европейским оборонным проектом. Общая стоимость оценивается в трехзначную сумму в миллиардах евро.

Система представляет собой не просто истребитель, а целый комплекс, способный действовать в связке с невооруженными и ударными беспилотниками. Согласно плану, к 2040 году FCAS должен заменить используемые Бундесвером самолеты Eurofighter, а также французские истребители Rafale.

