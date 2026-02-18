Мерц допустил возможность провала проекта нового европейского истребителя

«Это не политический спор, у нас есть серьезная проблема с профилем требований. И если мы не сможем ее решить, то не сможем и дальше поддерживать этот проект», — заявил Мерц в подкасте Machtwechsel. Проблема, по его словам, заключается в том, что Франции требуется иной тип истребителя, нежели Бундесверу (ВС ФРГ). «Если говорить конкретно, то французам в следующем поколении боевых самолетов нужна машина, способная нести ядерное оружие и базироваться на авианосцах. Бундесверу на данный момент это не требуется», — подчеркнул канцлер ФРГ.