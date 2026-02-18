Курс на 10 трлн рублей промышленной отгрузки: каким были итоги 2025 года Минпромторга Татарстана

На коллегии Министерства промышленности и торговли Татарстана подвели итоги прошлого года и обозначили ориентиры на 2026-й. Коробченко предложил создать промышленные форпосты, а Минниханов, отметив рекордные 6 трлн рублей отгруженной промышленной продукции, призвал не снижать темпы и ориентироваться на планку в 10 трлн.
Выставка достижений промышленности Татарстана: от «Атома» до вертолета «Ансат».
Заседание коллегии Министерства промышленности и торговли Татарстана в этом году состоялось в Нижнекамске, в Доме народного творчества. Традиционно деловую часть дополнила масштабная выставка продукции предприятий республики.
На парковке у Дома народного творчества участники коллегии осмотрели грузовую линейку КАМАЗ, образцы сельхозтехники, автобусы «Лотос», вертолет «Ансат» и новые минивэны Sollers. Особый интерес вызвал отечественный электромобиль «Атом», проект которого реализуется по инициативе и при финансовом участии генерального директора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина. Старт продаж модели намечен на апрель.
Часть экспозиции имела культурный акцент: на площадке установили тувинскую юрту, где представители Национально-культурной автономии тувинцев Казани знакомили гостей с традициями, бытом и национальной кухней. Внутри здания посетители могли изучить решения для крупного машиностроения, разработки с применением искусственного интеллекта и новые сервисные продукты для промышленности.
Объем отгруженной продукции Татарстана за 2025 год превысил 6 трлн рублей.
Министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко в начале доклада представил ключевые итоги 2025 года. По его данным, индекс промышленного производства в республике вырос на 10%, а совокупный объем отгруженной продукции превысил 6 трлн рублей.
Глава ведомства отметил, что на протяжении четырех лет страна живет и работает в условиях СВО и санкционного давления, но Татарстану удалось сохранить положительную динамику.
По словам Олега Коробченко, республика не допустила снижения экономических показателей: ежегодно фиксировался рост отгрузки и промышленного выпуска. Он также сообщил, что гособоронзаказ за этот период увеличился в четыре раза, а свыше 200 предприятий региона участвуют в обеспечении безопасности страны.
Министр обозначил и приоритеты на 2026 год. Среди них — достижение уровня роботизации на уровне 70 единиц на 10 тыс. работников, завершение строительства Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем с привлечением резидентов, а также наращивание выпуска автомобилей, самолетов, вертолетов и другой техники.
Минпромторг РТ предложил поддержать НИОКР и пересмотреть принципы введения маркировки.
Для достижения поставленных целей Олег Коробченко предложил ряд инициатив, способных усилить поддержку предприятий. Он напомнил, что Президент России Владимир Путин поставил задачу довести расходы на исследования и разработки до уровня не менее 2% ВВП к 2030 году. Для этого, по его словам, бизнесу необходимо вдвое увеличить инвестиции в НИОКР.
Министр высказался за освобождение предприятий от налоговой нагрузки на НИОКР, подчеркнув, что рост вложений в разработки напрямую влияет на технологичность и рентабельность производств.
Также Олег Коробченко предложил создать в районах с выраженной трудовой маятниковой миграцией промышленные форпосты. Он обратил внимание, что десятки тысяч жителей Татарстана сегодня работают за пределами республики, и новые площадки с готовой промышленной и социальной инфраструктурой, доступной электроэнергией и налоговыми льготами могли бы изменить ситуацию.
Министр призвал учитывать специфику продукции при введении обязательной маркировки. В качестве примера он привел Кукморский валяльно-войлочный комбинат, где внедрение маркировки привело к удорожанию валенок и снижению спроса, несмотря на отсутствие случаев подделки этой продукции.
Альберт Каримов отметил отрыв Татарстана от среднероссийских показателей.
Заместитель министра промышленности и торговли России Альберт Каримов, ранее возглавлявший Минпромторг РТ, дал высокую оценку итогам года.
Он заявил, что показатели в 6 трлн рублей промышленного производства и почти 10% индекса промышленного производства действительно вызывают огромное уважение. По его словам, ранее о таких результатах можно было только мечтать, тогда как сегодня это стало реальностью.
Альберт Каримов добавил, что успехи Татарстана особенно заметны на общероссийском фоне: рост в обрабатывающей промышленности по стране составил 3,6%, что существенно ниже республиканских темпов.
Рустам Минниханов отметил заслуги промышленников, но предсказал непростой 2026 год.
Подводя итоги коллегии, Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул значимость достигнутого результата.
«Шесть триллионов промышленной продукции — это очень большая цифра. Я помню, у меня была мечта — дойти до пяти триллионов. Мы мечтали о пяти триллионах. А сегодня уже ушли за шесть. И, конечно, наша мечта должна быть — десять», — сказал Минниханов.
Раис РТ отметил, что, несмотря на сложные условия, ключевой задачей остается сохранение производственных площадок и коллективов предприятий. Несмотря на рост показателей по итогам прошлого года, текущий год будет непростым для промышленности, считает Минниханов.
«В любом случае останавливаться нельзя. Стоять на месте — это значит идти назад. Поэтому эти вопросы очень важны», — считает Раис РТ.
Он поблагодарил руководителей предприятий за вклад в развитие экономики и отметил, что около 600 млрд рублей собственных доходов бюджета республики формируются благодаря их работе. На территории Татарстана создается более 2 трлн налоговых ресурсов, что делает регион крупным налогоплательщиком для российского государства, и это является заслугой предприятий республики, отметил Минниханов.