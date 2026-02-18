Курс на 10 трлн рублей промышленной отгрузки: каким были итоги 2025 года Минпромторга Татарстана

«Шесть триллионов промышленной продукции — это очень большая цифра. Я помню, у меня была мечта — дойти до пяти триллионов. Мы мечтали о пяти триллионах. А сегодня уже ушли за шесть. И, конечно, наша мечта должна быть — десять», — сказал Минниханов.