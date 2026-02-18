Нацбанк назвал причины роста инфляции выше 5% в 2025 году

По его словам, тот факт, что годовой уровень инфляции в итоге составил 6,8%, объясняется, главным образом, «влиянием временных внешних факторов».
«В том числе ценовых шоков на продукты питания на мировых рынках, и повышенной инфляцией в Российской Федерации. Это во многом и предопределило природу инфляции в Беларуси», — сказано в докладе.
Более чем на 80% рост цен связан с подорожанием примерно двух десятков групп товаров. По большей части это продовольствие: мясные и молочные продукты, овощи и фрукты, кондитерские изделия.
«Не отставали и постоянно регулируемые цены: автомобильное топливо, услуги ЖКХ и пассажирского транспорта. В результате уже за первое полугодие 2025 года прирост потребительских цен превысил установленный на год целевой параметр, составив 5,4%, базовая инфляция — 4,8%», — добавил Картун.
Он напомнил, что для торможения роста цен Нацбанк предпринимал ряд мер. Основная из них -это охлаждение повышенного потребительского спроса населения. Рост был на фоне роста доходов граждан. В такой ситуации было решено поднять ставку рефинансирования с 9,5% до 9,75%. Это и другие шаги повысили ставки по потребительским кредитам (за исключением кредитов на покупку отечественных товаров).
Согласно указу президента Беларуси Александра Лукашенко о параметрах социально-экономического развития на 2025 год, итоговый уровень инфляции должен был составить 5%.
Глава государства на совещании 17 февраля обратил внимание чиновников, что по результатам года общий рост цен оказался выше.
«Как бы ни убаюкивало правительство, мол, недовыполнили чуть-чуть, факт — рост цен 106,8% при задании не более 105%», — отметил он.
Обращаясь к правительству, Лукашенко подчеркнул, что «ценовой беспредел» недопустим.