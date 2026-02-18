Нацбанк назвал причины роста инфляции выше 5% в 2025 году

Он напомнил, что для торможения роста цен Нацбанк предпринимал ряд мер. Основная из них -это охлаждение повышенного потребительского спроса населения. Рост был на фоне роста доходов граждан. В такой ситуации было решено поднять ставку рефинансирования с 9,5% до 9,75%. Это и другие шаги повысили ставки по потребительским кредитам (за исключением кредитов на покупку отечественных товаров).