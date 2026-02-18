Ричмонд
Нацбанк: курс белорусского рубля к российскому ослаб почти на 6% в 2025-м

МИНСК, 18 фев — Sputnik. Курсовые условия для белорусских экспортеров на основном рынке — в России — в прошлом годы были благоприятными, говорится в опубликованном докладе заместителя председателя правления Нацбанка Андрея Картуна.

Источник: Sputnik.by

«За 2025 г. реальный курс белорусского рубля к российскому ослаб почти на 6%», — сообщается в докладе.

Также Картун отметил, что сбалансированная ситуация на внутреннем валютном рынке способствовала устойчивой динамике обменного курса. За минувший год стоимость корзины иностранных валют снизилась на 0,9%. В Беларуси в эту корзину входят российский рубль, доллар и юань. В целом зампредседателя Нацбанка оценил ситуацию на валютном рынке в прошлом году как сбалансированную и устойчивую.

Кроме того, Андрей Картун сообщил, что по итогам минувшего года чистое предложение иностранной валюты превысило 1 млрд долларов.

«Гибкие подходы к курсообразованию обеспечивали оперативное реагирование на внешние конъюнктурные изменения, позволяли сохранять доверие к национальной валюте», — говорится в докладе.

Это подтверждает, например, факт, приведенный в докладе. В прошлом году как срочные, так и условные рублевые вклады населения выросли почти на 40%. На 1 января нынешнего года их остатки превысили 15 млрд рублей.