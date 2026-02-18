Нацбанк: курс белорусского рубля к российскому ослаб почти на 6% в 2025-м

Также Картун отметил, что сбалансированная ситуация на внутреннем валютном рынке способствовала устойчивой динамике обменного курса. За минувший год стоимость корзины иностранных валют снизилась на 0,9%. В Беларуси в эту корзину входят российский рубль, доллар и юань. В целом зампредседателя Нацбанка оценил ситуацию на валютном рынке в прошлом году как сбалансированную и устойчивую.