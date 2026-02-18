Ричмонд
С Урала в Китай везут более 800 тонн льна

Специалисты Россельхознадзора отобрали пробы и оценивают качество продукции.

Источник: Аргументы и факты

Свердловская область поставит в Китай более 800 тонн продовольственного льна. Об этом сообщает Россельхознадзор.

Товар приготовила к отправке одна из организаций Пышминского района. 17 февраля специалисты Россельхознадзора отобрали 36 проб масличной культуры. Материал направлен в специализированную лабораторию на экспертизу.

В ходе анализа предстоит определить, есть ли в товаре карантинные объекты, имеющие значение для Китая. И по результатам экспертиз станет понятно, отвечает ли растительная продукция требованиям пищевой и фитосанитарной безопасности страны-импортёра.