С Урала в Китай везут более 800 тонн льна

Свердловская область поставит в Китай более 800 тонн продовольственного льна. Об этом сообщает Россельхознадзор.
Товар приготовила к отправке одна из организаций Пышминского района. 17 февраля специалисты Россельхознадзора отобрали 36 проб масличной культуры. Материал направлен в специализированную лабораторию на экспертизу.
В ходе анализа предстоит определить, есть ли в товаре карантинные объекты, имеющие значение для Китая. И по результатам экспертиз станет понятно, отвечает ли растительная продукция требованиям пищевой и фитосанитарной безопасности страны-импортёра.