В Краснодарском крае планируют полностью импортозаместить грецкий орех, фундук и миндаль

Почти 80% орехового рынка в России приходится на импорт. В Краснодарском крае в промышленных масштабах выращивают фундук, грецкий орех и миндаль. Но отечественной продукции пока не достаточно. По словам президента Международной ассоциации ореховодов Романа Фурсенко, импортозамещение орехов произойдет не ранее, чем через 10−15 лет.
«Для этого у нас однозначно есть подходящие климатические зоны. Если наша наука подтянется, то есть и большие надежды на арахис», — сказал Фурсенко в интервью РБК ТВ Юг.
По мнению специалиста, рентабельность орехового сада достаточно высока. Но плодоносить он начнет не ранее, чем через четыре года. Содержание сада в этот период, по подсчетам Фурсенко, обойдется в 1 млн рублей на гектар плюс дополнительные траты на технику.
«Если мы говорим про более экзотические культуры — фисташка, пекан, — то из-за более высокой стоимости посадочного материала стоимость закладки будет в 2 раза дороже», — рассказал он.
Согласно расчетам, при механизированной сборке стоимость 1 кг орехов в скорлупе составляет 60 рублей, а реализационная цена в опте — 200−300 рублей. За последний год, по словам Фурсенко, цены на отечественные орехи выросла на 20−40%.
Ранее «Югополис» сообщал, что основными поставщиками орехов в Россию является Турция и Индия. Всего за четыре месяца 2025 года сюда ввезли 12,7 тысячи тонн кешью, фундука, миндаля и арахиса для 30 компаний региона.