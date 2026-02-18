В Краснодарском крае планируют полностью импортозаместить грецкий орех, фундук и миндаль

Почти 80% орехового рынка в России приходится на импорт. В Краснодарском крае в промышленных масштабах выращивают фундук, грецкий орех и миндаль. Но отечественной продукции пока не достаточно. По словам президента Международной ассоциации ореховодов Романа Фурсенко, импортозамещение орехов произойдет не ранее, чем через 10−15 лет.