АвтоВАЗ применит лазерную сварку на производстве Lada Azimut

Технология лазерной сварки используется для монтажа панорамной крыши и люка, которые впервые появятся на модели Lada Azimut. Общая длина лазерных швов составляет 18 см, чтобы исключить протечки, обеспечить стабильную работу механизмов и повысить жесткость кузова на кручение.