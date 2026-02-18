Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экономист заявил, что внешнеторговый дефицит Молдовы достиг рекордного уровня

КИШИНЕВ, 18 фев — Sputnik. Внешняя торговля Республики Молдова столкнулась с серьезным дисбалансом: импорт продолжает значительно превышать экспорт и растет более высокими темпами. Об этом сообщил экономист Владимир Головатюк, анализируя итоги 2025 года. По его словам, объем экспорта составил 3,8 миллиарда долларов, тогда как импорт достиг 10,9 миллиарда.

Источник: Sputnik.md

Как отметил экономист, импорт вырос на 21%, тогда как экспорт — лишь на 6,4%. В результате импорт превысил экспорт почти в три раза.

«Это наибольшее превышение импорта над экспортом за всю историю Республики Молдова, за исключением 2008 года», — подчеркнул Головатюк.

Эксперт уточнил, что внешний торговый дефицит в 2025 году составил 7,1 миллиарда долларов. Основная его часть пришлась на страны Европейского союза и другие государства за пределами СНГ. При этом рост дефицита почти полностью был сформирован за счет торговли с ЕС и так называемыми третьими странами, тогда как со странами СНГ он, напротив, незначительно сократился.

В разрезе отдельных государств, как подчеркнул Головатюк, наибольший вклад в рост дефицита дали всего пять стран: Румыния, Германия, Польша, Китай и США.

«Именно с этими странами формируются ключевые торговые диспропорции, которые необходимо как минимум сдерживать», — отметил экономист.

Отдельно эксперт остановился на торговле с Украиной. По его словам, экспорт в соседнюю страну в 2025 году сократился до 300 миллионов долларов, тогда как импорт остался на уровне около 1,1 миллиарда. В результате торговый дефицит превысил 800 миллионов долларов. Как уточнил Головатюк, более детальный анализ торговых отношений с Украиной будет возможен после публикации данных по товарной структуре экспорта, что может представлять особый интерес для аграрного сектора.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше