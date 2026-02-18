Экономист заявил, что внешнеторговый дефицит Молдовы достиг рекордного уровня

Отдельно эксперт остановился на торговле с Украиной. По его словам, экспорт в соседнюю страну в 2025 году сократился до 300 миллионов долларов, тогда как импорт остался на уровне около 1,1 миллиарда. В результате торговый дефицит превысил 800 миллионов долларов. Как уточнил Головатюк, более детальный анализ торговых отношений с Украиной будет возможен после публикации данных по товарной структуре экспорта, что может представлять особый интерес для аграрного сектора.