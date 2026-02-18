Еще 1,5 млрд рублей направят террасному парку в Почаинском овраге

Данная информация была озвучена Юрием Мочалкиным, директором финансового департамента городской администрации, в ходе заседания соответствующей комиссии городской Думы.
Внесенные депутатами изменения в бюджет Нижнего Новгорода на 2026 год и последующий двухлетний период (2027−2028 гг.) предусматривают увеличение доходов за счет межбюджетных трансфертов на 1 миллиард рублей. Также планируется нарастить расходы на 2,3 миллиарда рублей, используя собственные доходы и привлеченные межбюджетные средства.
Запланированные средства будут направлены на различные нужды, включая развитие сферы образования, капитальный ремонт дорожной инфраструктуры, строительство подъездной дороги по улице Ванеева (2,5 млн рублей), погашение задолженности по заработной плате (4 млн рублей), организацию площадок для сбора мусора (4 млн рублей), расселение аварийного жилья (2 млн рублей) и предоставление социальных выплат молодым семьям (4 млн рублей).
Отдельное внимание уделяется парку в Почаинском овраге: на его создание планируется выделить свыше 1 миллиарда рублей, а на строительство тоннеля в этом же районе — еще 67 миллионов рублей.
Ранее в рамках работ по созданию парка в Почаинском овраге строители уже завершили обустройство первой половины пешеходного тоннеля на Лыковой дамбе, а также восстановили инженерные коммуникации и провели асфальтирование.
На создание террасного парка, включая реконструкцию ливневой канализации и инженерную защиту склонов, ранее был привлечен инфраструктурный кредит в размере 1,6 миллиарда рублей из федерального бюджета. В будущем на территории парка появятся зоны для прогулок, велодорожки, скейт-парк, новый пешеходный мост, тоннель, амфитеатр, водные объекты и смотровые площадки.