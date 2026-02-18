Нацбанк сказал, что курс белорусского рубля ослаб к российскому почти на 6%. Об этом сказано в опубликованном докладе заместителя председателя правления Национального банка Андрея Картуна.
«За 2025 год реальный курс белорусского рубля к российскому ослаб почти на 6%», — сказано в докладе.
Заместитель председателя правления обратил внимание, что сбалансированная ситуация на внутреннем валютном рынке оказывала содействие устойчивой динамике обменного курса. Так, за 2025 года стоимость корзины иностранных валют (в Беларуси в данную корзину входят доллар, российский рубль, китайский юань) уменьшилась на 0,9%.
Ранее Нацбанк уменьшил курс евро и сохранил курс доллара на 18 февраля.
