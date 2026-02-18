Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк сказал, что курс белорусского рубля ослаб к российскому почти на 6%

Нацбанк озвучил, что происходило с белорусским рублем по отношению к российскому.

Источник: Комсомольская правда

Нацбанк сказал, что курс белорусского рубля ослаб к российскому почти на 6%. Об этом сказано в опубликованном докладе заместителя председателя правления Национального банка Андрея Картуна.

«За 2025 год реальный курс белорусского рубля к российскому ослаб почти на 6%», — сказано в докладе.

Заместитель председателя правления обратил внимание, что сбалансированная ситуация на внутреннем валютном рынке оказывала содействие устойчивой динамике обменного курса. Так, за 2025 года стоимость корзины иностранных валют (в Беларуси в данную корзину входят доллар, российский рубль, китайский юань) уменьшилась на 0,9%.

Ранее Нацбанк уменьшил курс евро и сохранил курс доллара на 18 февраля.

Кстати, Нацбанк назвал необычный для белорусов способ получить зарплату или кредит.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сравнил зарплаты по 1100 рублей на руки с узаконенным рабством.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше