Молдавия теряет способность обеспечивать себя продуктами, заявил Филат

Экс-премьер подчеркнул, что из 228 миллионов долларов прироста 224 миллиона обеспечены увеличением экспорта подсолнечника и рапса. При этом отрицательное сальдо внешней торговли продовольствием достигло 270 миллионов долларов, а совокупный дефицит торгового баланса вырос до 7,1 миллиарда долларов против 2,9 миллиарда пять лет назад. «Импорт продовольствия, фруктов и овощей сформировал около 400 миллионов долларов прироста торгового дефицита. Молдова не производит в достаточном объеме традиционные продукты для внутреннего потребления. Мы массово импортируем продукцию, в том числе с Украины — страны, находящейся в состоянии войны», — написал он.