Молдавия теряет способность обеспечивать себя продуктами, заявил Филат

«Рост молдавского экспорта в 2025 году во многом носит иллюзорный характер, поскольку обеспечен сырьем, а не переработкой, и сопровождается сокращением внутренних производственных мощностей и ростом продовольственного импорта. Молдова теряет способность обеспечивать себя базовыми продуктами питания и все больше зависит от поставок из-за рубежа», — написал политик в своем Telegram-канале.
Экс премьер подчеркнул, что тревожная динамика наблюдается практически по всем показателям.
«Если двадцать лет назад Молдова преимущественно экспортировала переработанную пищевую продукцию, а доля сельскохозяйственного сырья не превышала 25−30% агропромышленного экспорта, то сегодня ситуация изменилась кардинально. Мы почти полностью экспортируем сырьё и импортируем готовые продукты питания», — добавил он.
Экс-премьер подчеркнул, что из 228 миллионов долларов прироста 224 миллиона обеспечены увеличением экспорта подсолнечника и рапса. При этом отрицательное сальдо внешней торговли продовольствием достигло 270 миллионов долларов, а совокупный дефицит торгового баланса вырос до 7,1 миллиарда долларов против 2,9 миллиарда пять лет назад. «Импорт продовольствия, фруктов и овощей сформировал около 400 миллионов долларов прироста торгового дефицита. Молдова не производит в достаточном объеме традиционные продукты для внутреннего потребления. Мы массово импортируем продукцию, в том числе с Украины — страны, находящейся в состоянии войны», — написал он.
Филат привел пример молочной отрасли, отметив, что до 2022 года ежегодный объем производства и потребления скоропортящейся молочной продукции составлял около 120 тысяч тонн. «К 2025 году внутреннее производство сократилось до менее чем 70 тысяч тонн, а импорт превысил 50 тысяч тонн, преимущественно за счёт поставок с Украины», — констатировал политик.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%.В 2025 году Нацбанк Молдавии поставил перед собой цель удержать инфляцию на уровне не выше 6,5%, однако к концу года она составила 7,8%.