Тарифы пересчитали: после жалоб жителей в Миассе остановили рост цен на газ

В Миассе пресекли завышение тарифов на обслуживание газового оборудования. Челябинское УФАС выдало предупреждение компании «Тополь М», обслуживающей большую часть газового хозяйства города, и потребовало привести расчеты в соответствие с законом.
Как сообщили в челябинском УФАС России, поводом для проверки стали многочисленные жалобы жителей Миасса. Горожане указали на завышенную стоимость услуг по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
Антимонопольщики выяснили, что при формировании цен предприятие применяло произвольный коэффициент, включающий различные группы расходов. Однако по закону расчет должен производиться методом прямого суммирования затрат. Использование «обезличенного» индекса не позволяло проверить экономическую обоснованность тарифов и их соответствие реальным расходам.
В адрес компании было выдано предупреждение. В ведомстве подчеркнули, что организация его исполнила и прекратила применять спорный порядок расчета.
Теперь стоимость услуг должна формироваться прозрачно и в рамках действующего законодательства. Ситуация находится на контроле антимонопольного органа.