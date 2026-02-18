Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Доставил немало проблем». В США раскрыли, чем Россия напугала Запад

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Российский зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» сохраняет высокую эффективность и создает серьезные проблемы НАТО и Украине, пишет обозреватель Харрисон Касс в статье для The National Interest.

Источник: © РИА Новости

«“Триумф” — настоящая головная боль для НАТО. Он по-прежнему остается эффективной системой противовоздушной обороны и доставил Украине немало проблем», — говорится в статье.

Отмечается, что С-400 представляет собой интегрированную систему противовоздушной обороны, призванную лишить противника превосходства в воздухе на значительных территориях.

Автор отнес к преимуществам системы большую дальность обнаружения, разнообразие используемых ракет, высокую мобильность, а также действенность как инструмента психологического воздействия.

Он добавил, что С-400 дает помогает обеспечивать эффективную защиту военных баз, ключевой инфраструктуры и других важных объектов.

Обозреватель добавил, что в стратегическом отношении С-400 служит символом влияния России в сфере экспорта вооружений. Эта система также затрудняет планирование операций западных военно-воздушных сил, заставляя их прибегать к более затратным операциям по нейтрализации противника.

С-400 «Триумф» — зенитная ракетная система большой и средней дальности нового поколения. Она предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

По данным, представленным на официальном сайте Минобороны России, дальность поражения «Триумфа» — до 250 километров, высота — до 27 километров. С-400 способна одновременно сбивать до шести целей, летящих на скорости до 4800 метров в секунду.

Ранее гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев заявлял, что система ПВО С-400 «Триумф» по своим характеристикам в разы превосходит зарубежных конкурентов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше