«Доставил немало проблем». В США раскрыли, чем Россия напугала Запад

«“Триумф” — настоящая головная боль для НАТО. Он по-прежнему остается эффективной системой противовоздушной обороны и доставил Украине немало проблем», — говорится в статье.
Отмечается, что С-400 представляет собой интегрированную систему противовоздушной обороны, призванную лишить противника превосходства в воздухе на значительных территориях.
Автор отнес к преимуществам системы большую дальность обнаружения, разнообразие используемых ракет, высокую мобильность, а также действенность как инструмента психологического воздействия.
Он добавил, что С-400 дает помогает обеспечивать эффективную защиту военных баз, ключевой инфраструктуры и других важных объектов.
Обозреватель добавил, что в стратегическом отношении С-400 служит символом влияния России в сфере экспорта вооружений. Эта система также затрудняет планирование операций западных военно-воздушных сил, заставляя их прибегать к более затратным операциям по нейтрализации противника.
С-400 «Триумф» — зенитная ракетная система большой и средней дальности нового поколения. Она предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.
По данным, представленным на официальном сайте Минобороны России, дальность поражения «Триумфа» — до 250 километров, высота — до 27 километров. С-400 способна одновременно сбивать до шести целей, летящих на скорости до 4800 метров в секунду.
Ранее гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев заявлял, что система ПВО С-400 «Триумф» по своим характеристикам в разы превосходит зарубежных конкурентов.