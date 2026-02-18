Ричмонд
Новый прокурор Воронежской области пообещал помогать авиазаводу

Глава надзорного ведомства региона посетил ВАСО.

Источник: пресс-служба региональной прокуратуры

Накануне прокурор нашего региона Валерий Войнов посетил Воронежское акционерное самолетостроительное общество.

Посетив ключевые производственные площадки завода, глава надзорного ведомства особое внимание уделил ходу работ по созданию дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета Ил 96 300.

По словам Валерий Войнова, сейчас не стоит акцентировать внимание на выявлении нарушений.

— Важно, чтобы все проекты и задачи реализовывались, строительство новых самолетов шло в соответствии с графиком.

Валерий Войнов поручил Воронежскому прокурору по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах помогать представителям ВАСО при возникновении проблемных вопросов.