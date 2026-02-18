Нацбанк Беларуси сказал, можно ли получать зарплату в криптовалюте

В Беларуси самозанятые смогут получать зарплату в криптовалютах. Об этом, как передает телеканал «Первый информационный», сообщил первый зампред Нацбанка Александр Егоров.
По его словам, недавно подписанный указ о криптобанках содержит положения, которые позволяют самозанятым белорусам официально получать оплату своих услуг в криптовалюте. Как пояснил специалист, речь идет об указе Александра Лукашенко "О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов). Документ был подписан президентом 16 января 2026 года.
— Раньше, если дизайнер или программист выполнял заказ для иностранного клиента и тот предлагал оплату в крипте, человек оказывался в серой зоне, он не мог легально зачислить эти деньги на счет. Не мог официально заплатить с них налоги. Теперь эта преграда снята, — подчеркнул Александр Егоров.
Ранее мы писали о том, что в Беларуси криптовалюту в банке можно будет использовать для вкладов (обо всем этом вот тут).
