Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае законсервируют Верещагинский завод «Ремпутьмаш»

О закрытии предприятия сообщил глава округа.

Источник: Глава Верещагинского муниципального округа Сергей Кондратев | Соцсети

Глава Верещагинского округа Сергей Кондратьев сообщил о теплой консервации производственных мощностей ПРМЗ «Ремпутьмаш». Управляющая компания «СТМ-Сервис» приняла решение на основании текущих экономических условий и значительным снижением заказа со стороны РЖД на ремонт локомотивов.

Инвестиционная программа национального перевозчика в 2025 году снизилась на 40%. В 2026 году сокращение составило еще на 20%.

«Ждем встречу с руководителем управляющей компании, в которую входит наш завод. Производственная ситуация непростая», — пояснил глава округа.

Завод по ремонту путевых машин и производству запасных частей в Верещагино ведет историю с 1902 года. Предприятие организовали на базе старого паровозного депо в 1961 году. В 2018 года ПРМЗ «Ремпутьмаш» вошел в холдинг «Синара — Транспортные Машины».