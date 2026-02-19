В Пермском крае законсервируют Верещагинский завод «Ремпутьмаш»

Глава Верещагинского округа Сергей Кондратьев сообщил о теплой консервации производственных мощностей ПРМЗ «Ремпутьмаш». Управляющая компания «СТМ-Сервис» приняла решение на основании текущих экономических условий и значительным снижением заказа со стороны РЖД на ремонт локомотивов.
Инвестиционная программа национального перевозчика в 2025 году снизилась на 40%. В 2026 году сокращение составило еще на 20%.
«Ждем встречу с руководителем управляющей компании, в которую входит наш завод. Производственная ситуация непростая», — пояснил глава округа.
Завод по ремонту путевых машин и производству запасных частей в Верещагино ведет историю с 1902 года. Предприятие организовали на базе старого паровозного депо в 1961 году. В 2018 года ПРМЗ «Ремпутьмаш» вошел в холдинг «Синара — Транспортные Машины».