В Пермском крае законсервируют Верещагинский завод «Ремпутьмаш»

Завод по ремонту путевых машин и производству запасных частей в Верещагино ведет историю с 1902 года. Предприятие организовали на базе старого паровозного депо в 1961 году. В 2018 года ПРМЗ «Ремпутьмаш» вошел в холдинг «Синара — Транспортные Машины».