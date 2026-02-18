Ричмонд
Доцент Прикладова назвала ключевой редкоземельный металл будущего

Доцент Анастасия Прикладова назвала скандий основным редкоземельным металлом будущего.

Источник: Аргументы и факты

Ключевым редкоземельным металлом в будущем станет скандий, который применяется для производства алюминиево-скандиевых сплавов. Об этом «Ленте.ру» заявила доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.

По ее словам, такие сплавы имеют широкий потенциал использования в промышленности, особенно в космической отрасли и авиастроении. Кроме того, ожидается рост спроса на неодим, диспрозий и празеодим, необходимые для производства магнитов, а также на иттрий, используемый в проводниках и лазерах, и самарий, востребованный в ядерной энергетике.

Ведущий научный сотрудник Лаборатории исследований внешней торговли Президентской академии Павел Павлов согласился с высокой востребованностью скандия, отметив его необходимость для создания сверхпрочных сплавов.

Он также обратил особое внимание на значение неодима и празеодима, напомнив, что эти металлы требуются для строительства железных дорог нового поколения, по которым будут перемещаться левитирующие поезда на магнитной подушке. Павлов привел в пример коммерческий маглев в Шанхае, развивающий скорость 431 километр в час, и экспериментальный образец из КНР, который в конце 2025 года достиг 800 километров в час. Кроме того, для производства современных аккумуляторных батарей для электротранспорта необходим лантан.

Ранее экономист Михаил Беляев раскрыл, какие металлы начнут расти в цене.

