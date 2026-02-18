На уральском форуме обсудили инструменты борьбы с киберпреступлениями

18 февраля на пленарной дискуссии Уральского форума «Кибербезопасность в финансах» выступил председатель ПСБ Петр Фрадков. Спикер считает, что устойчивая тенденция снижения ущерба граждан на 20% в течение года станет свидетельством переломного момента в борьбе с мошенничеством в России. Уже сейчас есть предпосылки к этому этапу — банки помогли людям научиться самим оценивать риски и противостоять им.
— Мы поддерживаем сдержанный оптимизм в борьбе с кибермошенниками. Новые современные технические решения, регуляторная составляющая существенно расширили возможности банков для противодействия мошенничеству. Но самое важное — изменилось осознание населения. Люди, получая телефонный звонок, стали понимать всю серьезность рисков и оценивать, может ли звонок быть мошенническим. И это уже очень серьезный шаг вперед в борьбе с мошенничеством, который стал возможен благодаря программам по повышению финансовой грамотности, которые проводим мы, крупные банки, вместе с Банком России, — рассказал Петр Фрадков.
Выступая на сессии «Кибермошенничество. К барьеру», глава ПСБ уделил особое внимание повышению финансовой грамотности населения в воссоединенных субъектах России. Фрадков рассказал, что люди в этих регионах были более уязвимы перед социнженерией и кибермошенниками. Поскольку долго жили в других условиях — отличающихся от российского уровнем развития банковской системы и иной осведомленностью о передовых цифровых решениях. В этих регионах банк ведет системную разъяснительную работу и видит положительную динамику в финансовой и информационной безопасности местных жителей.
В рамках форума Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина посетила стенд ПСБ. Делегация банка продемонстрировала методы проактивной кибербезопасности. Благодаря им в 2025 году банк предотвратил хищение средств населения на сумму 2,8 млрд руб.: 1,3 млрд рублей из этой суммы приходятся на средства жителей из воссоединенных субъектов.
Одним из таких инструментов стала виртуальная модель выявления номеров телефонов граждан, которые атакуют мошеннические кол-центры. Эту модель, используя сведения киберразведки, разработали специалисты банка. Полученные данные компания использует для защиты своих клиентов и передает операторам связи — чтобы те проводили превентивные мероприятия по недопущению телефонных афер.