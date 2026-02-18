На уральском форуме обсудили инструменты борьбы с киберпреступлениями

— Мы поддерживаем сдержанный оптимизм в борьбе с кибермошенниками. Новые современные технические решения, регуляторная составляющая существенно расширили возможности банков для противодействия мошенничеству. Но самое важное — изменилось осознание населения. Люди, получая телефонный звонок, стали понимать всю серьезность рисков и оценивать, может ли звонок быть мошенническим. И это уже очень серьезный шаг вперед в борьбе с мошенничеством, который стал возможен благодаря программам по повышению финансовой грамотности, которые проводим мы, крупные банки, вместе с Банком России, — рассказал Петр Фрадков.