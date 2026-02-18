МЭР: годовая инфляция в России с 10 по 16 февраля составила 0,12%

Согласно свежему обзору Министерства экономического развития, годовая инфляция в нашей стране с 10 по 16 февраля замедлилась до 5,85%. Неделей ранее этот показатель держался на отметке 6,37%, сообщили в пресс-службе ведомства.
В министерстве отметили, что с 10 по 16 февраля рост цен замедлился до 0,12%. Это произошло в основном благодаря продовольственному сектору: темпы удорожания продуктов снизились до 0,15%, а плодоовощная продукция и вовсе подорожала всего на 0,65%. При этом цены на остальные продукты питания остались на уровне прошлой недели.
В сегменте непродовольственных товаров эксперты МЭР зафиксировали полное отсутствие роста цен. В то же время сектор наблюдаемых услуг показал небольшое удорожание — на 0,27%.
Ранее свои прогнозы скорректировал и Банк России. В регуляторе сообщили, что ожидают инфляцию по итогам 2026 года на уровне 4,5−5,5%, тогда как ранее предполагали, что она составит 4−5%. Примечательно, что прогнозы на 2027 и 2028 годы в Центробанке оставили без изменений — годовая инфляция по-прежнему ожидается в районе 4%.