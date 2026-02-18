МЭР: годовая инфляция в России с 10 по 16 февраля составила 0,12%

Ранее свои прогнозы скорректировал и Банк России. В регуляторе сообщили, что ожидают инфляцию по итогам 2026 года на уровне 4,5−5,5%, тогда как ранее предполагали, что она составит 4−5%. Примечательно, что прогнозы на 2027 и 2028 годы в Центробанке оставили без изменений — годовая инфляция по-прежнему ожидается в районе 4%.