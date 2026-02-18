В России предложили снизить стоимость детских тарифов в такси

В России предложили пересмотреть тарифы на перевозки для семей с детьми. С инициативой выступила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова. Она обратилась к министру транспорта Андрею Никитину, чтобы изменить подход к формированию детских тарифов.
В частности, депутат предлагает понизить стоимость поездок. Осуществить это можно за счет снижения комиссии агрегатора, которую платят водители.
А самим водителям повысить бонусы за активные поездки по таким заказам, особенно в часы пик.
Это станет финансовой поддержкой для семей, особенно многодетных.
— Уменьшит финансовую нагрузку на многодетные семьи и укрепит доверие граждан к государственной поддержке, — цитирует слова депутата 360.ru.
В настоящий момент поездка с детским тарифом подчас обходится дороже, чем без детского кресла. Причина в том, что не все водители проходили обучение для выполнения таких заказов.
Ранее, депутаты предложили ввести единый базовый набор мер социальной поддержки многодетных семей по всей России. В законопроект, среди прочего, входит выплата таким семьям в размере 5 млн рублей на ипотеку и досрочный выход на пенсию, сообщает Газета.ru.
Тем временем, в Соцфонде напомнили, что если мама или другой родственник, осуществляющий уход за ребенком, не работает, это не значит, что им не положена государственная поддержка. Неработающие родители также имеют право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет, пишет aif.ru.
Депутаты Госдумы так же приняли закон для многодетных семей, сохраняющий ежемесячные пособия при доходе до 10% выше прожиточного минимума. Закон начнет действовать с января 2026 года, сообщает Царьград.