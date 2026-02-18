В России предложили снизить стоимость детских тарифов в такси

Тем временем, в Соцфонде напомнили, что если мама или другой родственник, осуществляющий уход за ребенком, не работает, это не значит, что им не положена государственная поддержка. Неработающие родители также имеют право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им 1,5 лет, пишет aif.ru.