Северный обход Калининграда готов на 73 процента

Проект предусматривает реконструкцию проспекта Победы протяжённостью чуть более одного километра. В состав работ входят строительство тоннельного пешеходного перехода, возведение моста и двух путепроводов. По словам губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных, к концу 2027 года планируется реализовать третий подэтап Северного обхода. Новый участок трассы соединит транспортные развязки на Советском проспекте и проспекте Победы. Глава региона подчеркнул, что шестиполосная магистраль позволит перенаправить транспортные потоки на объездную дорогу, снизив нагрузку на центр города и сократив время в пути для автомобилистов.
Параллельно в областном центре строится ещё один значимый объект — автодорожный мост через реку Преголю. Это сооружение станет первым в России автодорожным мостом с вертикально-подъёмной системой для прохода судов, размещённой внутри железобетонных башен опор. На сегодняшний день техническая готовность объекта составляет около 50 процентов. Реализация проекта должна повысить пропускную способность улично-дорожной сети и обеспечить удобное сообщение между районами города.
В регионе также продолжается контрактация дорожных объектов на текущий год. Уже определены подрядчики по ремонту четырёх дорог и одного мостового сооружения. По пяти трассам ведётся заключение контрактов с победителями конкурсных процедур. До конца октября в Неманском округе планируется привести в нормативное состояние участок дороги «Гривино — Тимофеево» протяжённостью около 12 километров. До конца августа завершат ремонт «Обхода города Славска», а также двух дорог в Озёрском округе — «Лужки — Олехово — Опоченское» и «Малое Путятино — Садовое — Шишково».
Кроме того, запланирован капитальный ремонт моста через реку Инструч на автодороге «Михайловка — Подмостье», завершить который рассчитывают к концу ноября. По просьбам жителей в этом году начнётся капитальный ремонт восьмикилометрового участка дороги от посёлка Донское до Янтарного, окончание работ намечено на 2027 год. Остальные дорожные и мостовые объекты находятся на различных этапах конкурсных процедур.
Всего в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в регионе в этом году приведут в порядок более 100 километров дорог и около 300 погонных метров мостов. Реализация этих проектов направлена на развитие транспортной инфраструктуры и повышение качества жизни жителей области.