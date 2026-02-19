Северный обход Калининграда готов на 73 процента

В регионе также продолжается контрактация дорожных объектов на текущий год. Уже определены подрядчики по ремонту четырёх дорог и одного мостового сооружения. По пяти трассам ведётся заключение контрактов с победителями конкурсных процедур. До конца октября в Неманском округе планируется привести в нормативное состояние участок дороги «Гривино — Тимофеево» протяжённостью около 12 километров. До конца августа завершат ремонт «Обхода города Славска», а также двух дорог в Озёрском округе — «Лужки — Олехово — Опоченское» и «Малое Путятино — Садовое — Шишково».