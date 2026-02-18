Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава ЦСР Смелов: быстрее других вырастут зарплаты у инженеров нового поколения

В ЦСР назвали самые востребованные и высокооплачиваемые профессии ближайшего будущего.

Источник: Комсомольская правда

Гендиректор Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов назвал профессии, которые будут востребованы в будущем. Заработная плана на этих позициях будет расти максимально быстро.

Уже в ближайшее время в России сформируется устойчивый спрос на инженеров нового поколения. Это специалисты в области робототехники, химии и материаловедения.

Так же у работодателя будет интерес к прикладным ИТ-специалистам, умеющим работать с ИИ и большим объемом данных, будут требоваться операторы сложных технологических систем.

В приоритете окажутся те кандидаты, кто умеет управлять технологиями.

В несырьевых отраслях глава ЦСР выделил сферы, где сформируется технологический суверенитет страны — это IT-сектор, машино и станкостроение, химическая промышленность и фармацевтика. По этим отраслям будет сохраняться кадровый дефицит, а значит, чтобы заинтересовать сотрудника, будет хороший рост зарплат.

— Из навыков не обесценятся инженерное мышление, работа с данными, управление сложными технологическими процессами и способность быстро переучиваться, — сказал Смелов NEWS.ru.

А вот те, кто занят рутинными функциями, столкнутся с замедлением роста заработных плат. В первую очередь — это административный персонал и специалисты простых бухгалтерских операций. Причина в том, что многие функции возьмет на себя программное обеспечение.