Глава ЦСР Смелов: быстрее других вырастут зарплаты у инженеров нового поколения

Гендиректор Центра стратегических разработок (ЦСР) Павел Смелов назвал профессии, которые будут востребованы в будущем. Заработная плана на этих позициях будет расти максимально быстро.
Уже в ближайшее время в России сформируется устойчивый спрос на инженеров нового поколения. Это специалисты в области робототехники, химии и материаловедения.
Так же у работодателя будет интерес к прикладным ИТ-специалистам, умеющим работать с ИИ и большим объемом данных, будут требоваться операторы сложных технологических систем.
В приоритете окажутся те кандидаты, кто умеет управлять технологиями.
В несырьевых отраслях глава ЦСР выделил сферы, где сформируется технологический суверенитет страны — это IT-сектор, машино и станкостроение, химическая промышленность и фармацевтика. По этим отраслям будет сохраняться кадровый дефицит, а значит, чтобы заинтересовать сотрудника, будет хороший рост зарплат.
— Из навыков не обесценятся инженерное мышление, работа с данными, управление сложными технологическими процессами и способность быстро переучиваться, — сказал Смелов NEWS.ru.
А вот те, кто занят рутинными функциями, столкнутся с замедлением роста заработных плат. В первую очередь — это административный персонал и специалисты простых бухгалтерских операций. Причина в том, что многие функции возьмет на себя программное обеспечение.