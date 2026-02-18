Ричмонд
Россиянам напомнили об изменении срока платежек за ЖКУ: когда ждать квитанции

Депутат Колунов: с 1 марта изменится порядок оплаты ЖКУ в России.

Источник: Комсомольская правда

Порядок расчетов за ЖКУ изменится в России с первого дня весны 2026 года. Об этом напомнил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Нововведения затронут сроки выставления счетов и их оплаты. Теперь россияне будут получать платежки не позднее 5 числа, а крайняя дата внесения платежей переносится на 15-е число каждого месяца.

«Изменения особенно важны для пенсионеров, так как большинство из них получает пенсии в период с 10 по 15 число», — передает слова Колунова RT.

По словам депутата, нововведения решают давнюю проблему пенсионеров: теперь им не придется оплачивать квитанции до начисления пенсии. Дополнительное время позволит пожилым гражданам тщательнее проверять документы и платить вовремя.

Ранее Колунов заявлял, что жильцы вправе получить перерасчет за плохое отопление в квартире.

В свою очередь юрист Тургной Зокиров напомнил, что за шумную уборку вечером может грозить штраф до 5 тыс. рублей.