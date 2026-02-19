Ричмонд
Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 19 февраля

Нацбанк Беларуси уменьшил курс евро и курс доллара и увеличил российского рубля на 19 февраля, четверг.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком скорректированы валютные курсы на 19 февраля, четверг. Так, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля увеличился.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на четверг, 19 февраля, Национальным банком установлены следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8466 белорусского рубля, 1 евро — 3,3696 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7374 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, действовавшими в среду, 18 февраля, курс евро и курс доллара уменьшились, а курс российского рубля стал выше в четверг, 19 февраля. Ощутимее в сторону уменьшения изменился курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара снизился на 0,0078 белрубля, курс евро уменьшился на 0,0112 белрубля, а курс российского рубля стал выше на 0,0137 белрубля.

Еще Нацбанк назвал необычный для белорусов способ получить зарплату или кредит.

