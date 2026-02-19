ФРС США продолжит снижать ставку только в случае сокращения инфляции

«Некоторые участники отметили, что, вероятно, было бы целесообразно сохранить ставку на неизменном уровне в течение некоторого времени, пока комитет тщательно оценивает поступающие данные, и ряд этих участников посчитали, что дополнительное смягчение может быть неоправданным до тех пор, пока не появятся четкие признаки того, что процесс снижения инфляции снова уверенно вошел в нормальное русло», — говорится в документе.