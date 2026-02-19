ФРС США продолжит снижать ставку только в случае сокращения инфляции

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка, намерена продолжить снижать базовую процентную ставку только в случае уменьшения уровня инфляции в стране. Об этом свидетельствует распространенный в среду отчет о состоявшемся 27−28 января заседании руководящего комитета ФРС по открытому рынку.
«Некоторые участники отметили, что, вероятно, было бы целесообразно сохранить ставку на неизменном уровне в течение некоторого времени, пока комитет тщательно оценивает поступающие данные, и ряд этих участников посчитали, что дополнительное смягчение может быть неоправданным до тех пор, пока не появятся четкие признаки того, что процесс снижения инфляции снова уверенно вошел в нормальное русло», — говорится в документе.
В то же время некоторые участники заседания не исключили и повышения ставки в течение года. «Корректировка в сторону повышения может быть целесообразной, если инфляция останется на уровне выше заданного», — указывается в отчете.
В январе ФРС по итогам заседания сохранила базовую ставку на уровне 3,5−3,75% после трех снижений подряд. Результаты следующего заседания американского регулятора по ставке будут опубликованы 18 марта.